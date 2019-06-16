محكمة سيدي أمحمد.. إيداع مراد عولمي الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع مراد عولمي الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وأمر قاضي التحقيق بإيداع مراد علمي في قضية “سوفاك” بعد ساعتين من السماع له.