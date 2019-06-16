محكمة سيدي أمحمد.. إيداع مراد عولمي الحبس المؤقت

وأمر قاضي التحقيق بإيداع مراد علمي في قضية “سوفاك” بعد ساعتين من السماع له.
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أفاد بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية سطيف، اليوم الأحد، أنه خلال الـ72 ساعة الماضية شب 51 حريقا بإقليم الولاية.
وأوضح ذات المصدر، أن مصالح الحماية المدنية…
تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية عنابة، من الإطاحة بعصابة إجرامية ، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح اليوم الأحد.
وأوضح ذات المصدر، أن العصابة تتكون من…
تكفلت اليوم جمعية الإحسان الخيرية بمجموعة من الطلبة الأحرار والمعنيين باجتياز شهادة البكالوريا، على مستوى ثانوية الشهيد بوضياف بتغزوت
والذين قدر عددهم بـ 160 طالب وطالبة،…
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