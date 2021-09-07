محكمة سيدي أمحمد: ايداع الارهابي “لعور” سجن القليعة

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدى أمحمد للثلاثاء، ايداع الإرهابي“لعور فهيم” الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وحسب مصادر النهار فإن المتهمين وجهت لهم تهما ثقيلة تراوحت ما بين جنايةالقيام بأعمال ارهابيةوتخريبية تستهدف امن الدولة استقرار المؤسسات عن طريق بث الرعب وسط السكانوخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسد ي على الأشخاص، جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصدجناية حيازة اسلحة وذخيرة حربية

وكانت مصالح أمن العاصمة قد قدمت الارهابي الخطير “لعور فهيم” احد الإرهابيين الذين التحق بالعمل المسلح خلال فترة التسعينات، امام الجهات القضائية للتحقيق معه، عقب توقيفه نهاية الأسبوع المنصرم بولاية جيجل .

وكشف بيان بوزارة الدفاع ، في هذا الشأن أن عملية توقيف الارهابي جاءت على يد مفرزة للجيش الشعبي الوطني, الأربعاء المنصرم بولاية جيجل,في أعقاب عملية تمشيط واسعة بالمنطقة، بجبل مسعادة بالميلية،حيث مكنت العملية من استرجاع أسلحة وذخيرة حية.