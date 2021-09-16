محكمة سيدي أمحمد: تقديم 8 مشتبه فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية “الماك” أمام وكيل الجمهورية

ألقت فرقة الأبحاث والتدخل بياري سطيف القبض على 8 مشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد. وحسب المعلومات الاولية التي تحصلت عليها النهار، فإن المشتبه فيهم، ينتمون الى المنظمة الإرهابية الماك. وسيتم السماع إليهم في محاضر رسمية أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بذات المحكمة.

وفي ذات السياق قدمت فرقة الدرك الوطني بغليزان مشتبه فيه واحد، أمام وكيل الجمهورية بعد توقيفه هو الآخر بالولاية. وتأتي العملية في إطار التحريات المستمرة في قضية حرق الغابات التي مست عديد المناطق من ولايات الوطن، وقضية مقتل جمال بن اسماعيل بتيزي وزو.

وقادت التحقيقات إلى أن المشتبه فيهم في تواصل مع رئيس المنظمة الإرهابية “الماك”، المدعو فرحات مهني، ومع جهات خارجية. حيث تسعى إلى بث الرعب وخلق جو اللا أمن وسط السكان، لضرب أكن واستقرار الوطن.

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