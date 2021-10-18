محكمة سيدي امحمد: إدانة هدى فرعون بـ3 سنوات حبسا نافذا

أدانت محكمة سيدي امحمد، هدى إيمان فرعون الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية بتهمة اساءة استغلال الوظيفة.

كما أدانت المحكمة، ” قبال الطيب” االمدير العام السابق لشركة إتصالات الجزائر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية بتهمة اساءة استغلال الوظيفة، مع الامر بالايداع من الجلسة، والبراءة من باقي التهم.

في حين حكمت بالبراءة لباقي المتهمين وهم المدير العام السابق لشركة “موبيليس” شوادر أحمد، و ورئيس لجنة المفاوضات “ب.س” و اعضائها كل من “ع.أ” “خ.ع” “ع.ل”. وإدانة شركة “هواوي” و”zte ” بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار ، مع أمر بمصاردة الأموال.والتعويض للخزينة العمومية بقيمة 100 مليون دج تدفعها هدى فرعون، وقبال الطبيب، وتعويض تدفعه “هواوي”، و”zte “.

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