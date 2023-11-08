محكمة سيدي امحمد : إنطلاق محاكمة رجل الاعمال صحراوي
بقلم نجيبة سماي
افتتحت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد اليوم الاربعاء. ملف قضية فساد متابع بها رجل الاعمال الموقوف عبد المالك صحراوي. رفقة متهمين اخرين ,والمتابعين في ملف جديد يتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و إخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06،و الجدير بالذكر سبق و ان ادين عبد المالك صحراوي بعقوبات سالبة للحرية .
و للاشارة القضية سبق لها و ان تأجلت عدة مرات بسبب الحالة الصحية المتدهورة للمتهم الموقوف عبد المالك صحراوي .
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