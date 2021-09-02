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محكمة سيدي امحمد: إيداع أحد المشتبه فيهم بحركة الماك الارهابية الحبس المؤقت

بقلم نجيبة سماي
محكمة سيدي امحمد: إيداع أحد المشتبه فيهم بحركة الماك الارهابية الحبس المؤقت
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أمر قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في قضايا الارهاب و الجريمة العابرة للحدود  المشتبه فيه المدعو (أ.ج ) المنحدر من ولاية بجاية رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة، للإشتباه تورطه بحركة الماك الارهابية.

حيث تم  احضاره صبيحة اليوم  الى المحكمة  من طرف افراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني.

و حسب المصادر المشتبه فيه وجهت له تهمة الاشادة بالاعمال الارهابية و بعد انتهاء التحقيق معه تم  إيداعه رهن الحبس المؤقت.

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