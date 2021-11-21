محكمة سيدي امحمد: إيداع رجل الأعمال بن عبد السلام ابراهيم الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد اليوم الأحد، إيداع رجل الأعمال، بن عبد السلام ابراهيم الحبس المؤقت.

ويتابع رجل الأعمال بن عبد السلام، بتهمة تبديد المال العام، وتبييض الأموال ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. كما يواجه بن عبد السلام تهمة إبرام صفقات مشبوهة.

كما كان أن رجل الأعمال بن عبد السلام ابراهيم نائبا لعلي حداد في منتدى رؤساء المؤسسات “FCE”.

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