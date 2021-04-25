محكمة سيدي امحمد: إيداع رجل الأعمال والبرلماني السابق عبد المالك صحراوي السجن

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، بإيداع النائب البرلماني السابق، عبد المالك صحراوي، الحبس المؤقت بسجن القليعة.

عبد المالك صحراوي نائب الافلان السابق عن ولاية معسكر ورجل الأعمال وصاحب شركة مختصة في بيع مواد البناء والآلات الفلاحية.

وتم الاستماع والتحقيق معه في قضايا فساد من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثانية.

ووجهت له تهم تتعلق بالثراء غير مشروع والاستفادة من امتيازات غير مستحقة، ومنح عقار فلاحي بطريقة غير قانونية.

وكذا منح أراضي مملوكة للدولة من طرف ولاة الجمهورية، وقررات منح أراضي ذات طابع عقاري للبناء.

بالإضافة إلى منح أراضي مخصصة للاستصلاح الفلاحي وأراضي للاستثمار.

للإشارة، سبق وان خضع المتهم للتحقيق في وقت سابق من قبل مصالح الدرك الوطني بباب الجديد .