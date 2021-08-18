محكمة سيدي امحمد: إيداع شاب رهن الحبس المؤقت بتهمة اضرام النار بغابات ڨالمة مع وضع شابين اخرين تحت اجراء الرقابة القضائية

امر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد عشية اليوم بإيداع شاب في العقد الخامس من العمر االمدعو (ل.ب) رهن الحبس المؤقت بعد ان قام بإضرام النار بغابات ڨالمة فيما امر قاضي التحقيق بوضع شابين اخرين حيث يتعلق الامر بكل من (س.خ) و (ع.خ) تتراوح اعمارهما ما بين 20 و 30 سنة و المنحدرين من ولاية تبسة تحت اجراء الرقابة القضائية بعد محاولتهما اضرام النار بغابات تبسة .

اما بالنسبة لمتهم اخر المدعو (ش. بلال) من مواليد 5/5 1988 المتهم قام بإضرام النار بغابات جيجل والذي تم جلبه من طرف الدرك الوطني حيث قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد إيداعه الحبس المؤقت وقد تم تحويله إلى المؤسسة العقابية بالقليعة.

الموقوفون تم توقيفهم من قبل عناصر الامن، تم ضبطهم في حالة تلبس و هم يقومون بمحاولة إضرام النار في إحدى غابات ولاية ڨالمة وتبسة. وبعد توقيفهم من قبل عناصر الأمن تم استرجاع هواتف نقالة كانت بحوزتهم و من خلال معاينتها تم العثور على فيديوهات توثق عملية اضرام النار. وبعد التحقيق معهم من قبل وكيل الجمهورية تم احالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الذي امر هذا الاخير بإيداع احدهما رهن الحبس المؤقت. فيما قرر بوضع شابين آخرين تحت اجراء الرقابة القضائية

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق ب القيام بالافعال التخريب بوضع النار عمدا بأملاك الغابات الوطنية. كما امر قاضي التحقيق الشابين الاخرين بأن يتوجهان الى محكمة تبسة كل 15 يوم من اجل الامضاء على سجل الحضور الى غاية استكمال التحقيق معهما .