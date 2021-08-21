محكمة سيدي امحمد:  إيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت لإضرام النار بغابات المدية

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد عشية يوم أمس. بإيداع 3 أشخاص في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

ويتعلق الأمر بكل من بكل من (ب. محمد)، وكذلك المدعو ( ب. صالح ) و (ب. فؤاد) ينحدرون من ولاية المدية. وجهت لهم تهم تتعلق بالقيام بأفعال تخريبية و المساس بأمن الدولة وبث الرعب في اوساط السكان. في جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي على الأشخاص وجناية الحرق العمدي للمورث الغابي. وجناية الاعتداء على المحيط بإدخال وإلقاء مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر في إطار منظمة إرهابية.

وللإشارة المتهمون تم جلبهم في حدود الساعة 9 و 15 دقيقة صباحا إلى محكمة سيدي امحمد. من قبل فرقة تابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لولاية المدية. وتم ضبطهم من قبل عناصر الأمن في حالة تلبس وهم يقومون بإضرام النار في إحدى غابات ولاية المدية.

وتم العثور على هواتف نقالة بها فيديوهات كانت بحوزتهم توثق عملية إضرام النار. وبعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية تمت إحالتهم على قاضي التحقيق الغرفة الثالثة. الذي أمر هذا الأخير بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.