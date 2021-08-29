محكمة سيدي امحمد: إيداع 6 مشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت بتهم إضرام النار بغابات بجاية وتيبازة وجيجل

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع 6 اشخاص مشتبه تورطه في اضرام النار بغابات الوطن رهن الحبس المؤقت، من بينهم شخصين قاموا بإضرام النار بغابات بجاية تم احضارهم من قبل عناصر الدرك الوطني.

حيث يتعلق الامر بكل من من المدعو ( ي .ن) و(ف.ع) و كذلك شخصين اخرين قامو بإضرام النار بغابات تيبازة كل من المدعو (ز.ح) و(ز.ت) .

بالاضافة ايضا تم جلب من قبل عناصر الامن المدعو (ب.ش) المنحدر من منطقة بزيامة منصورية متهم بإضرام النار بغابات جيجل، و كذلك قام افراد فرقة الدرك الوطني بجيجل بتقديم امراة في العقد السادس من العمر المسماة (ش.ر) الساكنة بلدية تاكسنة متهمة بجناية حرق غابات جيجل .

و بعد مثول المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بتهم القيام بأفعال التخريب بوضع النار عمدا بأملاك الغابات الوطنية و القيام بأفعال تخريبية والمساس بأمن الدولة وبث الرعب في اوساط السكان في جو إنعدام الامن من خلال الاعتداء المعنوي على الاشخاص والحرق العمدي للمورث الغابي و الاعتداء على المحيط بإدخال و القاء مادة من شأنها جعل صحة الانسان او الحيوان او البيئة الطبيعية للخطر و جناية الاعمال المرتبطة بالافعال الارهابية و التخريب.

أين تم تحويلهم الى قاضي التحقيق الغرفة الاولى بمحكمة سيدي امحمد اين امر هذا الاخير بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة الى غاية استكمال التحقيق معهم لاحقا .