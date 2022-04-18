محكمة سيدي امحمد: إيداع 9 إرهابيين الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد، بإيداع 9 إرهابيين رهن الحبس المؤقت من بينهم 7 إرهابيين تم إلقاء القيض عليهم بتاريخ 19 فيفري من قبل مفارز للجيش الوطني الشعبي بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، الناحية العسكرية الخامسة.

و يتعلق الأمر بكل من لسلوس مداني المكنى الشيخ عاصم أبو حيان “المفتي العام للجماعات الإرهابية”. والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994. بالإضافة كذلك إلى الطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي “أمير الجماعة الإرهابية” الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007. وزروق بلقاسم المكنى أبو أنس الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع بلاوي محمد المكنى زرقاوي أبو عبيدة، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007. إضافة الى زموري عبد الحق المكنى الحاج الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003. و كذلك بن حميدة رشيد المكنى حذيفة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996. بالإضافة كذلك إلى جيلالي عبد القادر المكنى موسى الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015.

حيث وجهت له تهم تتعلق بجناية الإنخراط في جماعة إرهابية تمس بأمن الوطن و الوحدة الوطنية. و إرتكاب عمليات إرهابية بإستعمال المتفجرات و حيازة أسلحة نارية بدون رخصة. فيما لا يزال التحقيق جاري لحد الساعة مع 10 إرهابيين آخرين .

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