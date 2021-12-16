محكمة سيدي امحمد: الاستماع الى رئيس ديوان خليدة تومي في قضايا فساد
مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد رئيس ديوان خليدة تومي و المحافظ المكلف بالمهرجانات المدعو بن بليدية عبد الحميد.
وهذا من أجل استكمال التحقيق معه في الموضوع في ملف الفساد الذي طال المهرجان الافريقي لسنة 2009.
و حسب المصادر فإن المتهم كان الآمر بالصرف بوزارة الثقافة، حيث تم حلبه من طرف عناصر الدرك الوطني.
ملف قضية الحال توبع فيه المتهم رفقة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.
و المدير السابق لثقافة تلمسان المتواجد هذا الاخير تحت اجراء الرقابة القضائية
و وجهت لهم تهم تتعلق ب منح امتيازات غير مستحقة و إختلاس اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.
طالع أيضا:
محكمة سيدي امحمد: خليدة تومي تمثل أمام قاضي التحقيق
كما مثلت خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة، في وقت سابق، امام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.
وجاء ذلك، من اجل إستكمال التحقيق مع تومي، في ملف المهرجان الافريقي لسنة 2009. وهذا بعد أن تم إبلاغها بجميع الخبرات القضائية المتعلقة.
بكل من ديوان الوطني للرياض الفتح ” ORF “. والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة ” ORF “. والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ” ARC ”،
وصندوق تخصيص الخاص ” الحساب المركزي” الخاص بعاصمة الثقافة الإسلامية بتلمسان، وفيلم الأمير عبد القادر.
كما تم إبلاغها رفقة باقي المتهمين بالخبرات المتعلقة بـ“المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 والمهرجان الثقافي الأفريقي 2009.
هذا الاخير الذي تم الاستماع والتحقيق معها في الموضوع اليوم من قبل قاضي التحقيق.
وتتابع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة رفقة “ب عبد الحميد”، رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والأمر بالصرف المتواجد رهن الحبس المؤقت. والمدير السابق لثقافة تلمسان المتواجد تحت اجراء الرقابة القضائية.
كما وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإختلاس اموال عمومية وإسائة إستغلال الوظيفة. وبعد التحقيق معها تم اعادتها الى المؤسسة العقابية القليعة برفقة عناصر الدرك الوطني.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة فور حدوثها عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp