محكمة سيدي امحمد: الاستماع الى رئيس ديوان خليدة تومي في قضايا فساد

مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد رئيس ديوان خليدة تومي و المحافظ المكلف بالمهرجانات المدعو بن بليدية عبد الحميد.

وهذا من أجل استكمال التحقيق معه في الموضوع في ملف الفساد الذي طال المهرجان الافريقي لسنة 2009.

و حسب المصادر فإن المتهم كان الآمر بالصرف بوزارة الثقافة، حيث تم حلبه من طرف عناصر الدرك الوطني.

ملف قضية الحال توبع فيه المتهم رفقة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

و المدير السابق لثقافة تلمسان المتواجد هذا الاخير تحت اجراء الرقابة القضائية

و وجهت لهم تهم تتعلق ب منح امتيازات غير مستحقة و إختلاس اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.

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