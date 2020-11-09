محكمة سيدي امحمد.. البراءة للمدير السابق لوكالة “BNA” بالمرادية

أصدرت، اليوم الإثنين، محكمة سيدي امحمد حكما يقضي بالبراءة في حق المدير السابق لوكالة “BNA” بالمرادية.

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، حكما يقضي بالبراءة في حق كل من المدير السابق لوكالة “BNA” بالمرادية وأمين الشباك بالبنك.

وأدانت ذات المحكمة أمين الصندوق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة، و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ، مع إلزامه بدفع تعويض للبنك الذي تأسس طرف مدني في القضية بقيمة 100 الف دج.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم بتهم إختلاس أموال خاصة، التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية، إساءة إستغلال الوظيفة، والإهمال، التي كان ضحيتها العديد من الزبائن بعد تعرضهم لسرقة مبالغ مالية وصلت قيمتها اكثر من مليار سنتيم.

وبالرجوع الى وقائع القضية حسب ما ورد في الملف القضائي، تعود لشهر مارس 2018، حين قام أمين الصندوق التي كان تحت إشراف أمين الشباك، بسرقة الرقم السري الخاص بهذا الأخير، والولوج إلى جهاز الإعلام الآلي وأرصدة الزبائن.

أين قام بتزوير إمضاء الضحايا وسحب مبالغ مالية بالعملة الصعبة من أرصدتهم دون علمهم.

حيث قام أمين الصندوق المتهم الرئيسي بالإمضاء على 50 شيك، حسب ما كشفته التحقيقات المنجزة في الملف، فيما لم يكن يمنح هذا الأخير أي وثيقة للزبائن الذين يطلبون الإطلاع على أرصدتهم، وذلك بغية إبعاد الشبهات عنه، فيما بلغت قيمة المبالغ المالية المختلسة 3630 أورو ما يعادل اكثر من مليار سنتيم.