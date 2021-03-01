محكمة سيدي امحمد.. التحقيق مع الارهابي أبو الدحداح في القطب المختص في قضايا الارهاب

مثُل اليوم الارهابي حسن زرقان المكنى “أبو الدحداح” للتحقيق بالقطب الجزائي المختص في قضايا الإرهاب بمحكمة سيدي امحمد.

وحسب المصادر القضائية التي أوردت الخبر لـ” النهار اونلاين”، فإن الإرهابي حسن زرقان قد مثُل للتحقيق في الغرفة الثالثة بالقطب المختص في قضايا الإرهاب بمحكمة سيدي امحمد.

وتم جلب الإرهابي أبو الدحداح من قبل فرقة خاصة تابعة لفرقة البحث والتحري للأمن الوطني.

و الجدير بالذكر تم توقيف الإرهابي أبو الدحداح منذ أشهر قليلة، خلال عملية عسكرية في جبال “العنصر” بإقليم ولاية جيجل.

كما سبق و أن أدلى تصريحات خطيرة عبر قنوات تلفزيونية وطنية، حول مخططات الجماعات الإرهابية لاستغلال الحراك الشعبي وتحويله عن سلميته، بالتواطؤ مع معارضين وهاربين في الخارج.

و الجدير بالذكر أيضا “أبو الدحداح”، ادلى اعترافات مصوّرة، بخصوص بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة في بعض الولايات الشمالية للوطن.

إلى جانب جماعات أخرى تنشط في منطقة الساحل الإفريقي، كانت بصدد التنسيق والعمل على ربط اتصالات بمعارضين وفارين في الخارج، من أجل العمل على إسقاط النظام.

كما سبق أن صرح أنه تواصل مع عناصر حركة رشاد وأمير ديزاد و رضا بودراع واتفق معهم من أجل مخطط تحويل الحراك الى عصيان.