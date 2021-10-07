 محكمة سيدي امحمد : التحقيق مع المتهمين في قضية قتل وحرق جمال بن سماعين

مثل صبيحة اليوم خمسة متهمين في قضية قتل وحرق المرحوم جمال بن سماعين بمنطقة الاربعاء ناتراثن بولاية تيزي وزو أمام قاضي التحقيق. ويتعلق الامر بكل من المدعو (ن. ياسين ) و (أ. محمد) و (ب.مجيد) و (مصطفى .ش) (ش.علي نبيل) في الموضوع بخصوص التهم الموجهة اليهم.

وهي جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان. وخلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

جناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات ،جناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، جناية إنشاء و تأسيس و تنظيم و تسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.

والإنخراط و المشاركة في جمعيات و التنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. جناية التعذيب والتحريض عليه، جناية وضع النار عمدا في الغابات والحقول المزروعة أشجار أدى إلى موت عدة أشخاص.

وجنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها، جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز و خطاب الكراهية،جنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية تنفيذا لخطة مدبرة داخل و خارج الوطن . المتهمين تم جلبهم صبيحة اليوم من قبل عناصر الدرك الوطني .