محكمة سيدي امحمد: التحقيق مع الوزيران الأسبقان براقي ارزقي وسلال في قضية الموارد المائية

يمثل الان امام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد وزير الموارد المائية الأسبق براقي ارزقي رفقة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال من اجل التحقيق معهما في قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية و السدود.

ووجهت لبراقي ارزقي وعبد المالك سلال تهم تتعلق بالفساد وهي تبديد اموال عمومية و اساءة استغلال الوظيفة، وللتذكير سبق وأن تم إيداع وزير الموارد المائية براقي ارزقي رهن الحبس المؤقت بتارخ 17 جوان من السنة الجارية.

والجدير بالذكر انهيت مهام براقي ارزقي كوزير للموارد المائية شهر فيفري من سنة 2021.