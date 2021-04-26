محكمة سيدي امحمد.. التحقيق مع زوخ حول صفقة مشبوهة لتنصيب عجلة الترفيه بالصابلات

الحرب ضد الفساد
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محكمة سيدي امحمد.. التحقيق مع زوخ حول صفقة مشبوهة لتنصيب عجلة الترفيه بالصابلات
بقلم نجيبة سماي

مثُل اليوم والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد بخصوص تورطه في إبرام صفقة مشبوهة في قضية تنصيب عجلة الترفيه الضخمة بمنتزه الصابلات.

وحسب ماعلمته “النهار أونلاين” من مصادر قضائية، فقد تم إحضار والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ من قبل عناصر الدرك الوطني من سجن القليعة الى المحكمة صبيحة اليوم  من أجل التحقيق و الاستماع إليه من قبل قاضي القطب الجزائي المتخصص.

وأكدت ذات المصادر، أن زوخ مثال أمام قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة لمشروع إنجاز عجلة الترفيه الضخمة بمنتزه الصابلات.


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