محكمة سيدي امحمد.. التحقيق مع سلال ورحيال في قضية منح امتيازات لرجل اعمال ببجاية

استمع قاضي التحقيق مؤخرا بالغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد الى الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال رفقة مدير ديوانه السابق مصطفى رحيال.

كما استمع قاضي التحقيق لوالي بجاية السابق في قضية تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجل اعمال بولاية بجاية.

و حسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار اونلاين” من مصادر قضائية فإن رجل الاعمال استفاذ بطريقة قانونية من رخصة لبناء فندق بولاية بجاية.

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وتلقي امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة و تمكين المستفيذ من رخصة ليس له الحق فيها .