محكمة سيدي امحمد.. التحقيق مع علي طحكوت في قضية عرقلة سير العدالة

مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد علي طحكوت ابن رجل الأعمال محي الدين طحكوت في قضية عرقلة السير الحسن للعدالة.

وحسبما علمته النهار من مصادر قضائية فإن علي طحكوت قد مثل أمام قاضي التحقيق اليوم بمحكمة سيدي امحمد بعدما تم جلبه من مصالح الشرطة من سجن الحراش.

وتم السماع و التحقيق معه في الموضوع من قبل قاضي التحقيق في قضية المتابع التي تتعلق بشركة سيما موتورز.

و للتذكير فإن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة كانت قد أمرت بإيداع بلال طحكوت رهن الحبس المؤقت مع رفض الافراج عن شقيقه علي طحكوت.

كما رفضت غرفة الاتهام رفع الرقابة القضائية عن حميد وإبنه ابراهيم، مع رفض الافراج عن الممثلة القانونية لشركة طحكوت محي الدين “سيما موتور

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة وفقا للمادة 44 من قانون العقوبات الجزائري