محكمة سيدي امحمد.. التحقيق مع عمار غول في قضية الطريق السيار

مثُل صبيحة اليوم عمار غول، وزير النقل و الأشغال العمومية الأسبق، أمام قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد.

وتم السماع لغول في قضية الفساد المتابع بها علي حداد، والتي تتعلق بمباشرة أشغال مشروع إزدواجية الطريق الولائي رقم 42 على مسافة 9 كلم بولاية عين الدفلى بمحول الطريق السيّار شرق غرب بعين الدفلى.

و بالرجوع الى الملف القضائي، فإن عمار غول قام بمنح المشروع لفائدة مجمع etrhb لمالكها انذاك حداد علي بعدما كانت من قبل مسندة للشركة الجزائرية لاشغال الطرق altro بسكيكدة.

هذه القضية توبع فيها العديد من المتهمين مم بينهم وزير الأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي .

ويواجه المتهمون تهم ثقيلة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية و إساءة استغلال الوظيفة.

بالإضافة إلى تهمةتعارض المصالح و إستغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية و المشاركة في تبديد أموال.

كما يواجه المتهمون تهمة الحصول على إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.

ويواجه المتهمون أيضا، تهمة تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة ، الى جانب جنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة .

و من جهة أخرى، مثل أيضا والي العاصمة الأسبق زوخ عبد القادر أمام قاضي القطب الجزائي الغرفة الخامسة.

ومثل من أجل سماعه في قضية فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة و تبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة .