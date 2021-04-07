محكمة سيدي امحمد.. التحقيق مع فرعون وتمازيرت في قضيتي كونيناف ومجمع الرياض

مثلت صبيحة اليوم الأربعاء بمحكمة سيدي امحمد الوزيرتين السابقتين هدى فرعون و جميلة تمازريت أمام قاضي القطب الجزائي المختص بالغرفة الأولى بمحكمة سيدي امحمد بسيدي.

وسيتم السماع في الموضوع للوزيرتين السابقتين في قضايا الفساد في اطار مواصلة التحقيق القضائي المفتوح.

و نُسبت لهدى فرعون وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام سابقا عدة تهم فساد، أبرزها تورّطها في ما بات يعرف باسم “ملف الإخوة كونيناف.

كما تتابع هدى فرعون بتهم تورطها في منح امتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف، الأمر الذي كبّد خزينة الدولة أزيد من 30 مليون دولار.

أما بالنسبة لوزيرة الصناعة السابقة، جميلة تمازيرت، فقد نُسبت لها تهم خلال فترة توليها تسيير مجمّع “الرياض”.

حيث كشفت التحقيقات بأنها قامت ببيع عتاد مطاحن تابعة للمجمّع، و للاشارة تم جلب المتهمتان من قبل عناصر الدرك الوطني