محكمة سيدي امحمد.. التحقيق مع قاضي بتهمة منح علي حداد مزايا غير مستحقة

مثل صبيحة اليوم أمام عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بالقطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية و الاقتصادية لسيدي امحمد عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية الأسبق عبد القادر القاضي.

حيث تم الاستماع و التحقيق معه في الموضوع بصفته والي ولاية عين الدفلى سابقا في قضية الفساد المتابع بها التي تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجل الاعمال علي حداد.

وقام قاضي بمنح مشروع يتعلق بإنجاز الشطر الرابط لطريق السيار بين ولاية عين الدفلى و مستغانم.

هذا المشروع لم يرى النور و لم يتم إنجازه منذ حصول علي حداد المتهم الرئيسي في قضية الحال عليه سنة 2009 الى يومنا هذا.

هذا و قد توبع في هذه القضية العديد من المتهمين من بينهم وزير الاشغال العمومية الاسبق عمار غول.

و يواجه المتهمون تهم ثقيلة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.

كما وجهت لهم أيضا تهم تعارض المصالح و إستغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية و الحصول على إمتيازات غير مستحقة .

و بعد نهاية التحقيق معه تم ارجاعه الى سجن القليعة على ان يتم التحقيق معه لاحقا وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح .