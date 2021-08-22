محكمة سيدي امحمد.. التحقيق مع 6 مشتبه فيهم باضرام النار في غابات تيزي وزو وجيجل

قدمت صبيحة اليوم مصالح الدرك الوطني صبيحة اليوم 6 مشتبه فيهم باضرام النار في غابات تيزي وزو وجيجل للمثول امام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” فإن الأمر يتعلق الأمر بكل من (ب. سليمان) البالغ من العمر 37 سنة ينحدر بحي الحدوسي بالكاليتوس

بالإضافة إلى المتهم و(ق. رمضان) البالغ من العمر 38 سنة الساكن حي حل بوجراك سيدي داود بومرداس الى جانب المدعو (ر.م) البالغ من 48 سنة الساكن ساحل بوبراك سيدي داود بومرداس الى جانب ايضا المدعو (خ.م.امين) البالغ من العمر 31 سنة الساكن 47 حي بلكودي الاربعاء

كما تم جلب المدعو “ن. ش”البالغ من العمر 49 سنة الساكن بقرية امزيان ايت عبد الله بلدية اليلتان تيزي وزو

المعنيون وجهت لهم تهم إضرام النار بمنطقة لأربعاء نايت إيراثن بولاية تيزي وزو كما تم جلب من طرف عناصر الأمن الوطني المسمى (ه .جمال) مشتبه فيه بحرق غابات جيجل .

المتهمون وجهت لهم تهم القيام بأفعال التخريب بوضع النار عمدا بأملاك الغابات الوطنية كما سيمثل اليوم حوالي 20 شاهد امام قاضي التحقيق من اجل الإدلاء بشهاداتهم بخصوص إضرام النار بغابات ولاية تيزي وزو

نجيية سماي