محكمة سيدي امحمد: المدير العام السابق لحديقة الحامة مهدد بالحبس
إلتمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد اليوم الاثنين تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 2 مليون دج غرامة مالية نافذة للمدير العام السابق لحديقة التجارب الحامة.
وهذا رفقة متهمين آخرين من بينهم أعوان امن و حراس بالحديقة بعدما وجهت لهم تهم فساد تتعلق بإختلاس عمومية و تبديد المال العام و إساءة إستغلال الوظيقة.
وفي هذا السياق، تفاصيل قضية الحال التي تم اعادة فتحها من جديد بعد إعادة إجراء خبرة قضائية جديدة.
حيث سبق و ان تم إدانة المتهمين بعقوبة سالبة للحرية من قبل ،و التي تتعلق باكتشاف تجاوزات وخروقات بحديقة التجارب بالحامة، حول سرقة عتاد و حيوانات الى جانب إعادة بيع التذاكر .
بالمقابل و بعد مثول المتهمين اليوم امام هيئة المحكمة انكرو التهم المنسوبة إليهم، فيما صرحت هيئة دفاعهم ان نتائج الخبرة جاءت سلبية و لم تحدد قيمة الضرر.
هذا و قد حدد القاضي تاريخ 2 جانفي المقبل للنطق بالحكم في هذه القضية.
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محكمة سيدي امحمد: تأجيل قضية بلال طحكوت ومتهمين آخرين إلى 26 ديسمبر
محكمة سيدي امحمد: تأجيل قضية بلال طحكوت ومتهمين آخرين إلى 26 ديسمبر
كما أجلت محكمة سيدي امحمد اليوم الأحد ملف قضية بلال طحكوت نجل رجل الأعمال محي الدين طحكوت التي تتعلق بشركة “سيما موتورز” للمحاكمة
الى جلسة 26 ديسمبر. و جاء سبب التاجيل بطلب من القاضي.
ويتابع في هذه القضية كل بلال وعلي طحكوت والممثلة القانونية لشركة طحكوت محي الدين “سيما موتور”. بالاضافة الى كل من حميد طحكوت وابنه ابراهيم.
ووجهت المتهمين تهم تتعلق بإعاقة السير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفقا للقانون.
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