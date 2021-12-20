محكمة سيدي امحمد: المدير العام السابق لحديقة الحامة مهدد بالحبس

إلتمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد اليوم الاثنين تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 2 مليون دج غرامة مالية نافذة للمدير العام السابق لحديقة التجارب الحامة.

وهذا رفقة متهمين آخرين من بينهم أعوان امن و حراس بالحديقة بعدما وجهت لهم تهم فساد تتعلق بإختلاس عمومية و تبديد المال العام و إساءة إستغلال الوظيقة.

وفي هذا السياق، تفاصيل قضية الحال التي تم اعادة فتحها من جديد بعد إعادة إجراء خبرة قضائية جديدة.

حيث سبق و ان تم إدانة المتهمين بعقوبة سالبة للحرية من قبل ،و التي تتعلق باكتشاف تجاوزات وخروقات بحديقة التجارب بالحامة، حول سرقة عتاد و حيوانات الى جانب إعادة بيع التذاكر .

بالمقابل و بعد مثول المتهمين اليوم امام هيئة المحكمة انكرو التهم المنسوبة إليهم، فيما صرحت هيئة دفاعهم ان نتائج الخبرة جاءت سلبية و لم تحدد قيمة الضرر.

هذا و قد حدد القاضي تاريخ 2 جانفي المقبل للنطق بالحكم في هذه القضية.

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