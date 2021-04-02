محكمة سيدي امحمد: النطق بالحكم في حق جاب الخير يوم 22 أفريل المقبل

حدد قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد تاريخ 22 أفريل المقبل للنطق بالحكم في حق الباحث والمفكر جاب الخير سعيد.

وذلك بعد متابعته بتهمة الإستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الاسلام والاساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وتمك ذلك على خلفية شكوى مصحوبة بإدعاء مدني رفعها ضده الدكتور بويجرة عبد الرزاق أستاذ بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس.

وأثناء إستجواب جاب الخير من قبل قاضي الجلسة اليوم نفى التهمة المتابع بها، وصرّح أنه أعطى آراء وأفكار كونه باحث في الشريعة.

كما أنكر إساءته للرسول الكريم، وبخصوص سؤال القاضي له حول المنشورات التي تمس بركن الحج أجاب المتهم بأنه بيان تاريخي وليس فيه إستهزاء وأنه مجرد جزائري بسيط اعطى أفكار إعتبرها إجتهاد كونه باحث و مفكر في الشريعة.

وأكد في تصريحاته، أنه تم تأويل كلامه من قبل الشاكي الذي لم ينقل منشوراته الفايسبوكية حرفيا.

وقال أيضا عنده أكثر من 150 الف متابع عبر صفحته الفايسبوكية، وحجم التعليقات كثير جدا لدرجة انه لا يستطيع أن يقرأها كما تأسف انه أغلب التعليقات في صفحته شتم.

ومن جهة أخرى صرح الشاكي بويجرة عبد الرزاق بعد أن سألته القاضي حول السبب الذي جعله يرفع شكوى بإدعاء مدني ضد المتهم، أجاب انه مختص في الامن المعلوماتي و كان يتفحص الفايسبوك صادف منشورات كان عندها عدد هائل من المتابعين.

كما تم مشاركتها في مختلف المجموعات، وأن تقديره للمنشورات وجد فيها إستهزاء و اساءة للرسول وإهانة بالمعلوم من الدين.

وواصل الشاكي بقوله أنه إنتابه الغضب جراء المساس بأمور مقدسة، أكثر من سب وشتم والديه.. و أنه تضرر و أصيب بنوبات قلق جراء تلك المنشورات المسيئة للإسلام و الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية في حق الباحث جاب الخير سعيد تطبيق القانون، و بعد مرافعة هيئة الدفاع طالب المتهم ببرائته التامة.

فيما قرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم في حقه إلى جلسة 22أفريل المقبل.