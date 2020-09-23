محكمة سيدي امحمد.. انطلاق محاكمة جميعي وهذه التهم الموجهة إليه

أنطلقت اليوم بمحكمة سيدي محمد أطوار محاكمة الأمين العام الأسبق للفلان والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد بتهمو إهانة صحفي أثناء تأدية مهامه وجنحة سوء استغلال الوظيفة.

جميعي : أنكر التهم المتابع بها جملة وتفصيلا

محامي جميعي: على اساس المادة 1 من قانون الاجراءات الجزائية لا يجوز ان نحاكم او ندين متهم حول تفس التهمة بوصف مخالف طبقا لوقائع القضية و طبقا لقرارالاحالة تم احالة المتهم على اساس ان الضحية فدم شكوى نفس الوقائع.

محامي الجميعي: الضحية تقدم بالشكوى على أساس على اساس أنه سب في حقه كما ورد في قرار غرفة الاتهام جنحة السب بسبب تنازل الضحية نعيد تكييف القضية بوصف اخر لان تم تكييف من جديد على اساس تهمة اهانة صحفي و بالتالي عدم جواز المتابعة

محامي جميعي: تكييف الوقائع الى بداية الشكوى الى اخر اجراء قامت بها النيابة مرت عليه 3 سنوات وهذا مسه التقادم و عليه انقضاء الدعوى العمومية

المحكم تقرر ضم الدفوع الشكلية للموضوع

القاضية: أنت متابع بجنحة سوء استغلال الوظيفة و اهنة صحفي اثناء تادية وظيفته ماذا تقول بالوقائع المتابع بها ؟

جميعي: انفيها جملة و تفصيلا 72 يوم و انا في السجن بتهم أجهلها

القاضية الملف يقول انت متابع باستغلال الوظبفة و اهانة صحفي ناذا تقول بالرقائع

القاضية: ماهو تاريخ ايداع الضحية شكوى ضدك

جميعي: تم ارسال رسالة نصية بيوم 9 ماي 2016 و كانت هذه الرسالة دعاوي وأن فيها أن هناك رب فوق الجميع

جميعي: الشريحة باسم سيد امحمد مراد باسم سائقي الشخصي و كانت من قبل باسم زوجتي

جميعي: عندي تصريح شرفي يثبث ذلك والرسالة النصية لا يوجد فيها أي سب و ستم و لا حتى اهانة

القاضي ماهو سبب تنازل الزوجة عن شريحة الهاتف

جميعي: الشريحة ضاعت مني و طلبت من زوجتي أن تخبر السائق و بعدها زوجتي أخرجت الشريحة باسمها و استعملها لسنوات و بعدها تم تحويلها الى اسم السائق

جميعي: هذه الشريحة استعملها للتواصل الاجتماعي و كذلك الايمايل فقط لأنها ثانوية بالنسبة لي

جميعي: سيدي الرئيس أنا تنازلت عن الحصانة البرلمانية بمحض ارادتي

القاضية: مادام تقول انك تقول ان sms أول 9 ماي 2016 مكتوب فيه اسم جميعي و بالتالي العقل لا يصدق انالضحية يقدم شكوى ضد مجهول

جميعي: انا كتبت في sms بصريح العبارة سأواصل دعواي الى الله

جميعي: قدمت شكوى لربي العالمي قلت له أنت في طريقك وأنا في طريقي

جميعي: لم أرفع شكوى لأنه ليس لدي وقت فراغ استعمل هذه الوسيلة للتشهير بي لأنه منذ 2006 الى 2019 شهر بها في الكثير من المرات

القاضية: مدام ابعت sms وقلت حتى لا ترمي شرك على غيرك

القاضية هل تنازلت على الحصانة من أجل مساءلة طراعية أم من أجل حماية زوجتك وسائقك