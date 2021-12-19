محكمة سيدي امحمد: تأجيل قضية بلال طحكوت ومتهمين آخرين إلى 26 ديسمبر

أجلت محكمة سيدي امحمد اليوم الأحد ملف قضية بلال طحكوت نجل رجل الأعمال محي الدين طحكوت التي تتعلق بشركة “سيما موتورز” للمحاكمة الى جلسة 26 ديسمبر. و جاء سبب التاجيل بطلب من القاضي.

ويتابع في هذه القضية كل بلال وعلي طحكوت والممثلة القانونية لشركة طحكوت محي الدين “سيما موتور”. بالاضافة الى كل من حميد طحكوت وابنه ابراهيم.

ووجهت المتهمين تهم تتعلق بإعاقة السير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفقا للقانون.

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للإشارة، مجلس قضاء العاصمة، الأحكام القضائية في قضية تركيب السيارات والنقل الجامعي. وتم خفض العقوبة للوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى 7 سنوات حبسا نافذا.

كما تم الحكم على رشيد طحكوت، بـ 4 سنوات حبسا نافذا.

فيما تم الحكم على المتهمين حميد وبلال طحكوت بـ3 سنوات حبسا نافذا وجعل نصف العقوبة موقوفة النفاذ.

كما تم تأييد الأحكام المستأنفة وابقائها على حالها في حق المتهمين يوسف يوسفي، عمار غول، وبن حسين ناصر.

فيما تم الحكم على طحكوت ناصر وتيرة أمين محارب أحمد بسنة موقوفة النفاذ.

كما تم تسليط عقوبة 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، في حق كل من “ب عبد الحق” و”شنين ناصر”، و”م.عبد القادر”.

فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم “ب.مبارك” مدير أملاك الدولة سابقا بسبب الوفاة.

كما قضت هيئة المجلس في الدعوى المدنية، بدفع تعويض مالي قدره 100 مليون دينار بالتضامن فيما يين المتهمين يوسف يوسفي والوزراء المدانين. للأطراف المدنية المتأسسة عشايبو عبد الرحمان ويسعد ربراب.

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