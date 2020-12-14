محكمة سيدي امحمد: تأجيل محاكمة سلال في قضية بن فيسح إلى 28 ديسمبر الجاري

أجّل اليوم القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد محاكمة سلال وعدد من الوزراء والولاة السابقين في قضية رجل الأعمال بن فيسح محمد إلى تاريخ 28 ديسمبر الجاري.

و تتعلق القضية بمنح امتيازات غير مستحقة و تبدييد أموال عمومية، يتابع فيها كل من عبد المالك سلال رفقة ثلاث ولاة سابقين لولاية سكيكدة، هم دربالي محمد و بن حسين فوزي.

كما يتابع أيضا في القضية ووزير السياحة الأسبق عمار غول وعبد الغني زعلان بصفته والي سكيكدة السابق والأمين العام السابق لوزارة النقل محارب محمد الى جانب متهمين آخرين.

و تتعلق هذه القضية بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الفندقة لرجل الأعمال بن فيسح محمد، ينشط في مجال الفندقة بولاية سكيكدة.

كما استفاد ذات المتهم من عدة أراضي الى حانب استغلاله حيز بميناء سكيكدة.

و جاء سبب التأجيل بسبب إصابة ثلاثة من محامين متأسسين في القضية بفيروس كورونا.

و يتابع المتهمون، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين ومنح امتيازات غير مستحقة.