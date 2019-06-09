محكمة سيدي امحمد تشرع في التحقيق في امتيازات منحت لرجل الأعمال طحكوت

شرعت محكمة سيدي امحمد، في التحقيق في امتيازات منحت لرجل الأعمال محي الدين طحكوت.

حيث استمع قاضي التحقيق، اليوم الأحد، إلى كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.

بالإضافة إلى عدة شخصيات ووزراء سيمثلون اليوم الأحد أمام قاضي التحقيق.

وفي المقابل شرعت محكمة سيدي امحمد في التحقيق مع إطارات من وزارة الصناعة.

كما أن إطارات من الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI ووزارة الصناعة متابعون في منح امتيازات لرجل الاعمال طحكوت.

حيث شرعت محمكمة سيدي امحمد في التحقيق في ملف الخدمات الجامعية، إذ أن ديوان الخدمات الجامعية منح امتيازات وصفقات غير مستحقة لطحكوت.

كما يتابع أيضا في ذات الملف، إطارات من وزارة النقل والخدمات الجامعية ومؤسسة ETUSA.