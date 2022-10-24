محكمة سيدي امحمد تصدر حكما يقضي بإنتفاء وجه الدعوى لوالي سكيكدة السابق

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد حكا يقضي بإنتفاء وجه الدعوى لوالي سكيكدة السابق محمد بودربالي. مع إصدار أيضا حكما يقضي بالبراءة لابنته. هذا بعدما تمت متابعته بتهم فساد. تتعلق بإرتكابه تجاوزات غير قانونية اثناء توليه منصب والي ولاية سكيكدة سابقا.

وللإشارة وكيل الجمهورية سبق وأن التمس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لوالي سكيكدة السابق محمد بودربالي.

و الجدير بالذكر محمد بودربالي، تم إيداعه الحبس المؤقت، بعدما تم توقيفه بتاريخ 16 فيفري من سنة 2020 في إطار التحقيقات. التي باشرها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ووجهتوله تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.