محكمة سيدي امحمد تعلن عدم شرعية الإضراب.. حافلات “ايتوزا” تستأنف العمل

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، في بيان لها استئناف خدماتها مساء اليوم الخميس.

ويأتي ذلك عقب إعلان محكمة سيدي امحمد عدم شرعية الإضراب المفاجئ وغير المتوقع الذي شنّه عمال المؤسسة اليوم .

وجاء في البيان:”تنهى المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها زبائنها الكرام ان محكمة سيدي امحمد اعلنت عدم شرعية هذا الاضراب مع استئناف الفوري للخدمة.”

وأضاف المصدر نفسه”:تستأنف خدمة النقل العمومي للمسافرين اليوم على الساعة 19 سا مساء، كما تستمر الخدمة وفقا للبرنامج المعتاد.”

وفي الأخير، جددت المؤسسة اعتذارها من زبائنها عن الازعاج الناتج عن هذا الاضراب.

وللإشارة، شهدت منذ فجر اليوم، محطات النقل، عدم وجود حافلات العمومية “ايتوزا”، مما أدى إلى اكتظاظ في الحافلات الخاصة. أو ممن فضلوا اقتناء سيارات أجرة للالتحاق بمقرات عملهم لتفادي التأخر.

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