محكمة سيدي امحمد تفتح تحقيقا ابتدائيا ضد الوزير السابق الطيب لوح

فيما تم إصدار أمر قضائي بمنعه من السفر

أمر وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، أمس، بفتح تحقيق ابتدائي ضد وزير العدل السابق، الطيب لوح، بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.

وطالب وكيل الجمهورية باتخاذ إجراءات لمنع الوزير السابق من السفر خارج الوطن، الذي يعد الفرد الثاني من العائلة المتابع بقضية فساد.

وجاء استدعاء وزير العدل السابق، طيب لوح، للتحقيق معه في قضية ذات طابع جزائي، بعد استدعاء

العديد من الوزراء السابقين ورؤساء الأحزاب ورجال الأعمال في قضايا تتعلق بالفساد، على غرار الوزير

الأول الأسبق، عبد المالك سلال، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى الموجدين رهن الحبس المؤقت في قضايا تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة استغلال الوظيفة.