محكمة سيدي امحمد: تقديم الصحفي فضيل بومالة أمام وكيل الجمهورية

يمثل في هذه الأثناء الناشط والصحفي فضيل بومالة أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي أمحمد. وتم تقديم المشتبه فيه نهار اليوم أمام وكيل الجمهورية بذات المحكمة من طرف مصالح الأمن بالعاصمة.

وجاءت تقديم بومالة بعد توقيفه قبل يومين من مقر سكناه بالمحمدية. أين خضع للتفتيش قبل ان يتم تحويله للتحقيق.

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