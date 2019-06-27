محكمة سيدي امحمد : تقديم 25 شخصا أمام وكيل الجمهورية في قضية ملزي

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لقي شخص حتفه في حادث مرور وقع اليوم الخميس في الطريق الوطني رقم 06 بين سعيدة وبلدية اولاد خالد.
وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع…
إتخذت ولاية المسيلة، اليوم الخميس، قرارا يتضمن الغاء مقررات الإستفادة لـ32 مستثمرا من عقارات فلاحية استفادوا منها.
وحسبما أكدّه بيان للولاية المسيلة، فإنّ الفلاحين استفادوا منها…
أقدم شاب ثلاثيني اليوم الخميس على إضرام النار بالطابق الثاني لمقر بلدية شلالة العذاورة جنوبي شرقي المدية.
أين إمتدت ألسنة النيران إلى أبواب بعض المكاتب وتسببت…
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