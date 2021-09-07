محكمة سيدي امحمد: تقديم 3 مُتهمين في قضية إغتيال جمال بن سماعيل

قدمت مصالح الدرك الوطني بالقليعة صبيحة الثلاثاء،3 متهمين في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل في الأربعاء ناث ايراثن بتيزي وزو شهر أوت الماضي، أمام قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في قضايا الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وحسب مصادر النهار، سيتم الاستماع للمعنيين، بخصوص مواصلة للتحقيقات في ذات القضية، الجارية على مستوى ذات المحكمة.

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