محكمة سيدي امحمد تكشف تفاصيل مثيرة في قضية حجز 235 ألف قرص إكستازي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوضع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت في قضية حجز 235 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وأوضحت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد انها عالجت قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر-الوطنية متكونة من 8 أشخاص. حيث تم ضبط اثنين منهم في حالة تلبس. ويتعلق الأمر بكل من: المدعو عطاف الهادي عمره 51 سنة، والمدعو نقازي رابح عمره 34 سنة، بحيازتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع إكستازي، تقدر بـ 143.9 كيلوغراماً، أي ما يعادل 235.466 قرصًا، وكمية 458 غرامًا من مخدر الكوكايين.

وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل مصالح المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر. تم توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، فيما بقي 3 أشخاص آخرين في حالة فرار.

وتم اليوم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لمتابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل، الشحن، التخزين، والحيازة بقصد البيع للمخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر-الوطنية، بغرض المساس بالأمن القومي والإخلال بالنظام والأمن العموميين. جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.

بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.