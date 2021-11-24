محكمة سيدي امحمد: خليدة تومي تمثل أمام قاضي التحقيق

مثلت خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة، اليوم الأربعاء، امام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

وجاء ذلك، من اجل إستكمال التحقيق مع تومي، في ملف المهرجان الافريقي لسنة 2009. وهذا بعد أن تم إبلاغها بجميع الخبرات القضائية المتعلقة بكل من ديوان الوطني للرياض الفتح ” ORF “. والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة ” ORF “. والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ” ARC ”، وصندوق تخصيص الخاص ” الحساب المركزي” الخاص بعاصمة الثقافة الإسلامية بتلمسان، وفيلم الأمير عبد القادر.

كما تم إبلاغها رفقة باقي المتهمين بالخبرات المتعلقة بـ“المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 والمهرجان الثقافي الأفريقي 2009 هذا الاخير الذي تم الاستماع والتحقيق معها في الموضوع اليوم من قبل قاضي التحقيق.

وتتابع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة رفقة “ب عبد الحميد”، رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات والأمر بالصرف المتواجد رهن الحبس المؤقت. والمدير السابق لثقافة تلمسان المتواجد تحت اجراء الرقابة القضائية.

كما وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وإختلاس اموال عمومية وإسائة إستغلال الوظيفة. وبعد التحقيق معها تم اعادتها الى المؤسسة العقابية القليعة برفقة عناصر الدرك الوطني.

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