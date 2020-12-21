محكمة سيدي امحمد : شاب مهدد بالحبس بعدما ضبط بحوزته 72 قارورة خمر من نوع “بيرة” موجهة للترويج

عالجت محكمة الجنح بسيدي أمحمد عشية اليوم ، ملف قضية شاب في العقد الرابع من العمر، على خلفية متابعته بجنحة حيازة مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية بغرض البيع،

وتم حجز داخل سيارة المتهم ثلاثة صناديق من الحكول من نوع “بيرة”.

تفاصيل القضية حسب ما ورد في جلسة المحاكمةاليوم تتمثل في أن المتهم الحالي الذي يعمل كناقل رفقة شقيقه، كان متواجد يوم الوقائع بشارع محمد بلقاسمي بالمدنية.

وبمجرد تقرب مصالح الأمن منه لاذا بالفرار، حيث تم توقيفه ، وبعد إخضاع مركبته تم العثور على 3 صناديق من المشروبات الكحولية تحتوى على 72 قارورة من “البيرة”.

المتهم و خلال مثوله أمام هيئة المحكمة بتهمتى حيازة مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية بغرض البيع، ورفض الإمتثال لإنذار التوقف انكر التهمة الموجهة اليه.

وصرح أن المشروبات الكحولية المضبوطة بمركبته يستهلكها ولا يتاجر بها، مؤكدا ان المبلغ المالي الذي كان بحوزته ووالذي يقدر ب 70 ألف دج كان موجها لإصلاح سيارته.

من جهة اخرى أكدت دفاعه ، أن موكلها لا يتاجر بالمشروبات الكحولية وإنما يستهلكها، والكمية المضبوطة اشتراها من أجل الإحتفال بعيد ميلاد صديقه.

كما طالب المتهم من القاضي ببرائته التامة ، وإحتياطيا بأقصى ظروف التخفيف.

وبناءا على مادار في الجلسة ، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبس نافذ في حق المتهم، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج.

القاضي من جهته قرر النطق بالحكم الاسبوع المقبل.