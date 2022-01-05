محكمة سيدي امحمد.. عبد المومن ولد قدور وعبد القادر قاضي أمام القاضي

مثل صبيحة اليوم أمام قاضي التحقيق بسيدي امحمد المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور لاستكمال التحقيق معه. في الموضوع بقضايا الفساد المتابع بها، حيث تم جلبه بحدود الساعة 9:30 من طرف عناصر الدرك الوطني لمحكمة سيدي امحمد.

كما تم جلب أيضا من قبل عناصر الدرك الوطني وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد القادر قاضي للتحقيق معه. في الموضوع بخصوص قضايا الفساد المتابع بها على مستوى الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المتخصص بقضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

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ووصل الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، الى مطار هواري بومدين بالجزائر بعد تسليمه من طرف الإمارات إلى السلطات الجزائرية.

وكانت مصالح الأمن قد استلمت ولد قدور لحظة نزوله من الطائرة القادمة من الإمارات، حيث يتابع في قضايا فساد.

وكان الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، قد أعلن سابقا عن فتح تحقيق في قضية مصفاة “اوغستا”.

وأوضح جراد، أن قاضي التحقيق أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع. كما أن العدالة ستواصل متابعة المسؤولين الذي تسببوا في الفساد أينما وجدوا.

ومن بين الملفات التي يتابع فيها ولد قدور، قضية “سونطراك” وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد ما تزال قيد التحقيق. بالإضافة إلى تبديد أموال، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة. وكذا قضية صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية بقيمة 1 مليار دولار.