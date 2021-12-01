محكمة سيدي امحمد: فضيحة سوناطراك أمام القضاء يوم 6 ديسمبر الجاري

أحال قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لمحكمة سيدي امحمد ملف قضية الفساد.

التي تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بارزيو بوهران على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة خلال الأيام المقبلة.

كما يتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان و متهمين اخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك و إطارات بوزارة الطاقة.

ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و تبديد اموال عمومية

و إساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.

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