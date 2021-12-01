محكمة سيدي امحمد: فضيحة سوناطراك أمام القضاء يوم 6 ديسمبر الجاري
أحال قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لمحكمة سيدي امحمد ملف قضية الفساد.
التي تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بارزيو بوهران على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة خلال الأيام المقبلة.
كما يتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان و متهمين اخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك و إطارات بوزارة الطاقة.
ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و تبديد اموال عمومية
و إساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.
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كما مثلت خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة، اليوم الأربعاء، امام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.
وجاء ذلك، من اجل إستكمال التحقيق مع تومي، في ملف المهرجان الافريقي لسنة 2009. وهذا بعد أن تم إبلاغها بجميع الخبرات القضائية المتعلقة بكل من ديوان الوطني للرياض الفتح ” ORF “.
والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة ” ORF “. والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ” ARC ”، وصندوق تخصيص الخاص ” الحساب المركزي” الخاص بعاصمة الثقافة الإسلامية بتلمسان، وفيلم الأمير عبد القادر.
كما تم إبلاغها رفقة باقي المتهمين بالخبرات المتعلقة بـ“المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 والمهرجان الثقافي الأفريقي 2009 هذا الاخير الذي تم الاستماع والتحقيق معها في الموضوع اليوم من قبل قاضي التحقيق.
كما تتابع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة رفقة “ب عبد الحميد”، رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات
والأمر بالصرف المتواجد رهن الحبس المؤقت. والمدير السابق لثقافة تلمسان المتواجد تحت اجراء الرقابة القضائية.
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