محكمة سيدي امحمد: فلاح ينصب على طالبة جامعية و يوهمها بأنه راقي

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لفلاح في العقد الثالث من العمر.

وهذا على خلفية متابعته بتهمة النصب و الإحتيال بعد شكوى رفعتها ضده طالبة جامعية اوهمها بانه راقي و سلب منها مبالغ مالية.

وفي هذا السياق، تفاصيل قضية الحال حسب مادار في جلسة المحاكمة بعد شكوى تقدمت بها الضحية (ن.ص) ضد المدعو (ب.ح).

مصحوبة بإدعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بعدما أوهمها بأنه راقي و يقوم بالتداوي بالاعشاب.

حيث سلب منها مبالغ مالية قدرت قيمتها حوالي 600 الف دج، و بعد مثول المتهم امام هيئة المحكمة اليوم انكر التهمة المنسوبة اليه جملة و تفصيلا.

بالمقابل صرح بأن الضحية المزعومة رفعت عليه شكوى كيدية كونها كانت صديقته و رفض الزواج بها.

و بعد إلتماس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر، قرر القاضي تحديد يوم 10 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في هذه القضية.

طالع أيضا:

محكمة سيدي امحمد: 3 سنوات حبسا نافذا لمنتحل صفة عسكري قام بسرقة السيارات بحظيرة تافورة