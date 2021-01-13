محكمة سيدي امحمد.. متقاعد مهدد بالحبس بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

عالجت محكمة سيدي امحمد عشية اليوم، ملف قضية متقاعد في العقد السابع من العمر، على خلفية متابعته بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 200 مليون سنتيم بعد شكوى رفعها ضده صديقة .

تفاصيل القضية ، انطلقت بعد أن سلم الضحية الحالي مبلغ 200 مليون سنتيم لصديقه المتهم كدين، وبالمقابل منحه المتهم شيك موقع على بياض كضمان.

حيث استغل الضحية الشيك الذي كان بحوزته وقام بتدوين المبلغ المالي، وتوجه مباشرة إلى مركز البريد من أجل سحبه، و تفاجا بأن حساب المتهم لا يحتوى على أي رصيد.

وبمثول المتهم أمام هيئة المحكمة بناء على إجراءات الإستدعاء المباشر،صرح أن الضحية فعلا منحه مبلغ 200 مليون سنتيم كما سلمه مقابل ذلك شيك موقع على بياض كضمان.

غير أن هذا الأخير إستغل الصك وحرر مبلغ الدين الذي كان بينهما.

من جهته دفاعه وخلال تدخله للمرافعة، أكد أن الضحية المتغيب عن جلسة المحاكمة، هو من إحتال على موكله بعد أن إستغل الشيك الذي سلمه له كضمان، ودون عليه مبلغ الدين.

وأضاف المحامي أن الضحية إستغل جهل موكله بالأمور المتعلقة بالشيكات وقام بتهديده عدة مرات بزجه بالسجن، ملتمسا إفادته بالبراءة.

هذا وقد التمس وكيل الجمهورية بسيدي أمحمد، عقوبة عام حبس نافذ في حق المتهم وغرامة مالية بقيمة الشيك، و سيتم النطق بالحكم في القضية بتاريخ 3 فيفري المقبل.