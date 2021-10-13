محكمة سيدي امحمد : مثول عبد المالك سلال أمام قاضي التحقيق

مثل صبيحة اليوم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال امام قاضي تحقيق الغرفة الأولى بالقطب الإقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد. من أجل الإستماع إليه والتحقيق معه حول قضية فساد متابع بها.

ويواجه عبد المالك سلال عدة تهما، تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة.

وللإشارة تم جلب عبد المالك سلال صبيحة اليوم إلى المحكمة من قبل عناصر الدرك الوطني من سجن القليعة.

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