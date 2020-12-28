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محكمة سيدي امحمد.. محاكمة أويحيى وعمار غول في قضية رجل الأعمال بن فيسح

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محكمة سيدي امحمد.. محاكمة أويحيى وعمار غول في قضية رجل الأعمال بن فيسح
بقلم نجيبة سماي

يفتح اليوم القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد  قضية فساد متعلقة برج الأعمال والمستثمر في المجال السياحي بن فيسح محمد و المتابع فيها كل من اويحيى  وعمار غول وعبد الغني زعلان

كما يتابع في القضية ثلاثة ولاة سابقين لولاية سكيكدة  رفقة ثلاثة ولاة سكيكدة السابقين من بينهم دربالي محمد و بن حسين فوزي الى جانب متهمين اخرين.

و تتعلق هذه القضية بمنح امتيازات غير مبروة في مجال الفندقة لرجل الاعمال بن فيسح محمد مختص في الاستثمارات والفندقة بولاية سكيكدة.

المحامي كمال علاق: متاسس في حق عمار غول قدم الدفوع الشكلية وهي الدفع الاول يتعلق بان القضية طالها التقادم لان الاتفاقية محل المتابعة تمت في سنة 2013.

المحامي:  نطالب ببطلان اجراءات المتابعة في حق موكلي حيث نجد تقرير الخبرة 111 من طرف المفتشية العامة للمالية يعد مخالف للقانون 05-03 و هذاوالمحضر محرر بالغة الفرنسية.

المحامي:  لم نجد أي ترجمة لهذه الخبرة.

المحامي: الدفع الثاني يتعلق ببطلان المتابعة سماع الخبراء غير المعتمدين و يجب عليهم أن يؤدوا اليمين القانونية وهذا غير موجود في الملف.

المحامي:  نلتمس ببطلان الخبرة المنجزة لعدم اداء الخبراء لأداء اليمين القانونية.

الدفع الشكلي الثالث يتعلق ببطلان تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية.

دفاع بن فيسح محمد وبن فيسح سيف الدين : من الدفوع الشكلية عدم تاسيس بلدية فلفلة كطرف مدني في القضية و لهذا نلمس بإنقضاء الدعوى العمومية

أحمد اويحي من سجن عبادلة ببشار عبر تقنية السكايب جلس و يدون مايقوله الدفاع

وكيل الجمهورية : يرفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها هيئة الدفاع

القاضي :يضم الدفوع للموضوع

الآن يستدعي بودربالي محمد للاستجواب

القاضي يستجوب محمد بودربالي والي سكسكدة السابق
القاضي : أنت متهم بمنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمونية واساءة استغلال الوظيفة؟

محمد بودربالي : انفي و انكر التهم الموجهة الي
القاضي: انت تقلدت منصب سنة 2010 الى 2013 كوالي لولاية سكيكدة ماذا تقول؟؟
محمد بودربالي : سيدي الرئيس 38 سنة وأنا موظف في الادارة
القاضي : انا لا اسألك عن مسارك الوظيفي

القاضي : اسألك هناك أرض ببلدية العزابة مساحتها 25 هكتار منحتوها عن طريق كالبيراف ببلدية العزابة تم منحها لبن فيسح محمد
محمد بودربالي: هي ملك خاص تابع للدولة تدخل في اطار الاستثمار تدخل في اطار حق الامتياز و هي ارض مخصصة تابعة لمديرية املاك الدولة مخصصة للصناعة
القاضي : كانت مسيجة الارض ؟؟؟
محمد بودربالي :نعم كانت مسيجة كانت مخصصة لانجاز مصنع يوفر مناصب شغل
القاضي :لكن 25 هكتار كثير  لا ؟
محمد بودربالي : المساحة مخصصة لانجاز مصنع  لانتاج مواد الفلاذ و الحديد وتم توفير ألف منصب شغل للشباب
القاضي : أنا أناقش فيك من حيث المساحة و هي تابعة لبلدية عزابة
القاضي : هي ملك للدولة خاص يدخل في اطار الاستثمار طبقا للقانون الاستمثار و كانت مخصصة لكي تكون منطقة نشاطات
القاضي : الدراسات المسبقة هل كانت في اطار القانون ؟؟
محمد بودربالي : نعم كل شيء كان في اطار القانون سيدي الرئيس كل الاعضاء منحت رأيها و كلها كانت اراء إيجابية
القاضي :هل هي متفقة و ليست مخالفة للقانون؟
محمد بودربالي : هذه الزاوية جاية في عزابة انا كل ما أزور هذه المنطقة  أرى مشكل البطالة و السكن و كمسؤول قمت بحلول

القاضي : بخصوص 8 هتكار تابعة لفلفة ماذا تقول عليها؟
محمد بودربالي : هي محولة للوكالة العقارية طبقا لقانون التوجيه العقاري و الوكالة هي المكلفة بتسيير و التصرف في كل العقارات التابعة للبلدية.
القاضي :لكن لما أقول لك  انا موظف  أريد استثمر في فيها وضح لي كيف اعمل
محمد بودربالي : المنطقة تدخل في إطار الاستثمار و ليست تابعة للبلدية و يكون هناك اجتماع الكالبيراف من أجل المنح
القاضي: الحالة التي كان فيها المنح رئيس بلدية كان حاضر ؟

محمد بودربالي :نعم كان حاضر في الاجتماع و لم يمنح أي اعتراض

محمد بودربالي : المشروع الذي تتكلم عنه كان سيخلق  مايقارب 128 منصب شغل  ونحن كنا ندعم السياحة كنا  سننجز نعملو مشروع ترفيهي و المنطقة تفتقر للمركبات الترفيهية
القاضي : لكن لم يستثمر هل المشروع تم انجازه؟
محمد بودربالي : انا حولت لسطيف و لكن كنت على علم بما آلت اليه المشاريع
القاضي: كانت هناك 1.8 مليار  مستحقات لتهيئة و التسييج ببلدية فلفلة بالإضافة إلى 1.8 مليار سنتيم و مبالغ التسييج ؟

محمد بودربالي: هدفنا خلق الاستثمار على مستوى الولاية وهي كانت أول منطقة سياحة في هذه المنطقة
محمد بودربالي : القضية تمت في إطار التخصيص
القاضي : بالنسبة للمشروع هل فيه شراكة اجنبية؟
محمد بودربالي : الملف  كان أمام اللجنة لا يحتوي على شراكة أجنبية

محمد بودربالي :لا املك اي شقة مسجلة باسمي و انما شقة مسجلة باسم اولادي

الان استجواب بن حسين فوزي والي سكيدة السابق

القاضي :متهم بمنح امتيازلت غير مستحقة  واساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية
بن فيسح استفاذ من قطع ارضية
منحت قطعة ارضية مساحتها 8 الاف لبن فيسح محمد لماذا ؟
بن حسين فوزي : لأنه من بين المستثمرين الذي قدم افضل العروض وقدم الملف و تمت دراسته في اللجنة كالبيراف من ّأجل انجاز مصنع تحويل الاسمنت.

بن حسين فوزي: بلغت قيمة الاستثمار 50 مليار الى جانب خلق 230 منصب شغل لفائدة الشباب و قمنا باستدعاء جميع اعضاء اللجنة.

القاضي يستدعي حبة فيصل
حبة فيصل : مدير الصناغة السابق لولاية سكيكدة
القاضي :بخصوص قطعة ارض هل تابعة لبلدية فلفلة ؟؟
حبة فيصل : لا استطيع معرفة ذلك
القاضي : بخصوص المراسلات؟
جبة فيصل:انا كنت غائب بسبب وفاة والدتي و بدليل كانت عندي شهادة وفاة الوالدة
القاصي : انت حضرت اللجنة ام لا ؟
حبة فيصل :نعم حضرت و هناك اعتراض من قبل اعضاء لجنة كالبيراف
القاضي: هل تعملون جدول مشروع أم لا؟

حبة فيصل:نعم نعملوه وفقا للقانون

الآن يستدعي القاضي عمار رشيد مدير أملاك الدولة السابق لسكيكدة
القاضي :لماذا لم تتخذ الاجراءات بسبب عدم مممارسة المستثمر لنشاطه الصناعي؟
عمارة رشيد: ليس من صلاحياتي متابعة عدم انطلاق المشاريع و مدير الصناعة هو الذي يقوم بإخطاري غير أن هذا الأخير لم يخبرني.

المتهم هيلي شريف مدير الوكالة العقارية تابعة لبلدية عزابة
القاضي: من يقوم بجمع الاتاوات؟ .
شريف: أنا من اقوم بجمعها
القاضي: هل تم عقد الامتياز وماهي مشكلة الاتاوات؟
شريف: لجأنا للقضاء التجاري لتحصيل الاتاوات وصدر حكم لصالح المستثمر وأنه الوكالة ليس لها الحق في المطالبة بالاتوات لعدم تمكن المستثمر من اتمام الأشغال بسبب المشاكل التي واجهته.
وكيل الجمهورية : من قام بالتنازل عن العقار ؟
شريف : الوكالة العقارية لديها صلاحيات التسيير وليس لها حق المطالبة بالاتاوات ..والمداولة تكون عامة في المجلس الشعبي البلدي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=940450

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