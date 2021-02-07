محكمة سيدي امحمد.. محاكمة رئيس بلدية بولوغين بتهمة تزوير محررات رسمية

من المنتظر ان تفتح اليوم محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ملف قضية رئيس بلدية بولوغين الحالي “ل .توفيق” في قضية تزوير

ويتابع رئيس بلدية بولوغين بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية التي توبع فيها رفقةرئيس مصلحة الحالة المدنية .

تفاصيل القضية الحال حسب مصادر قضائية تعود الى شكوى تقدم بها موظفون عن طريق رسالة مجهولة الى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة.

وتفيد الرسالة أنه قد تم تسجيل العديد من شهادات الميلاد لمولودين خارج إقليم بلدية بولوغين بسجلاتها في الفترة الممتدة بين سنتي 2017 إلى 2019 وذلك من باب المحاباة، الزمالة والصداقة.