محكمة سيدي امحمد.. محاكمة سعيد جاب الخير بتهم الاستهزاء بالدين وشعائر الاسلام

فتحت اليوم محكمة سيدي أمحمد، ملف محاكمة سعيد جاب الخير، في القضية التي رفعت ضده بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين وشعائر الاسلام.

ويحاكم جاب الخير بعد شكوى تقدم بها ضده ا بويجرة عبد الرزاق أستاذ بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس مصحوبة بادعاء مدني.

ووجهت لجاب الخير تهمة بتهم الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، وبشعائر الإسلام وتهكمه على آيات بيّنات من القرآن الكريم، وعلى أحاديث صحيحة من السنة النبوية الشريفة، وعلى ركن الحج.

محكمة سيدي امحمد انطلاق محاكمة جاب الخير سعيد.

القاضي : تنادي على سعيد جاب الخير.

المحامون يقدمون تاسيسهم الى القاضي.

القاضي : تاريخ ميلادك؟

جاب الخير : مولود بتاريخ 17 ديسمبر 1967.

القاضي : انت متهم بتهمة الاستهزاءبالمعلوم بشعائر من الدين و شعائر الاسلام.

دفاع المتهم من بينهم في زوبيدة عسول تتقدم بدفوعات شكلية.

الدفاع: موكلي متابع وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات مكرر 2 جاءت في فقرتها الثانية على سبيل الحصل تحدد من له الحق بتحريك الدعوى العمومية.

الدفاع: في مثل هذه القضايا التي تتعلق بتحريك الدعوى العمومية التي تمس بالمساس بالدين و شعائر الاسلام وهي مخولة فقط لوكيل الجمهورية.

الدفاع: ليس للضحية الحق في رفع شكوى و ليست له الصفة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه و سلم.

الدفاع: من جهة اخرى قرار الاحالة الصادر عن قاضي النحقيق الذي وجه تم و شكاوى لهذا الشخص ولم يتم سماعه وهو يقيم ببوفاريك.

الدفاع: كل الناس تعرفه و لم يسمعه قاضي التحقيق و الضبطية القضائية ايضا لم تسمعه وبهذا تم توجيه له الاتهام وتم احالة الملف للمحاكمة .

الدفاع: نحن نعتبر هذه الشكوى صدرن مم غير ذي مصلحة و من غير ذي صفة.

الدفاع: نحن نلتمس من هيئة المحكمة ااموقرة ابطال اجراءات المتابعة.

الان الدفوع الشكلية للطرف المدني المحامي تواتي لحسن : في ملف الحال موكلي تقدم بشكوى و نرد على المذكرة زوبيدة عسول مباشىة الدعوى العمومية هي من اختصاص النيابة العامة تلقائيا.

دفاع الطرف المدني: لم ياتي في النص انه لا يمكن رفع الدعوى الا من قبل وكيل الجمهورية موكلي مارس حقه المقرر له من قبل القانون و مواطن له الحق في الدفاع عن دينه و عقيدته.

دفاع الطرف و المتهم تم استدعاعه خلال مراحل التحقيق و لم يحضر و عليه نلتمس استبعاد الدفوع الشكلية التي تقدمت بها الزميلة زوبيدة عسول

دفاع الطرف المدني: هناك ثلاث انابات قضائية الى محكمة بوفاريك و لم يتقدم المتهم من اجل الدفاع عن افكاره.

وكيل الجمهورية: الشكوى تكون باطلة في حالتين فقط عدم اختيار موطن و عدم الدفع و الشكوى مصحوبة بإدعاء مدني وفقا للمادة 373 من قانون التجراءات الحزائية.

وكيل الجمهورية: القانون أعطى المواطن الحق في رفع شكوى مصحوبة بإدعاء مدني

القاضي تضم الدفوع الشكلية للموضوع و تقرر بإستجواب المتهم الان

زوبيدة عسول تعقب على وكيل الجمهورية و تصرح: النيابة تتكلم باسم المجتمع و تتسائل هل يحق للشاكي ان يتكلم باسم المجتمع و باسم 48 ولاية و لهذا لا يمثل المجتمع.

القاضي للمتهم جاب الخير : انت متهم بتهمة الاستهزاء بالمعلوم بشعائر من الدين و شعائر الاسلام و الاساءة للرسول عليه الصلاة و السلام بناءا على ادعاء مدني من ùرف مدني يقول فيه هناك صفحة بالفايsبوك باسمك هل هذا صحيح؟

جاب الخير:انكر التهمة و انا عندي صفحة باسمي في الفايسبوك و لا اضمن مما استخرجه المدعون ان يكون باسمي.

المتهم : انا باحث في الشريعة و متخرج من كلية الشريعة و نشرت اراء كباحث متخصص في الشريعة

المتهم جاب الخير : انا انشر اراء كباحث في الشريع

القاضي : بالنسبة لادلاء تصريحات عبر التلفزيون؟

المتهم : انا تكلمت في العديد من القنوات

القاضي: اول منشور بتاريخ11.جانفي 2020 عبارة الوثنية شفتوها غير في يناير مشفتوهاش في عيد الاضحى؟

المتهم : انا لا اظمن ان تكون هذه المنشورات من اضافه الضحية و انا كباحث اعطي راي

جاب الخير : هذا المنشور كان في سياق الرد على شخص خرم الاحتفال بعسد يناير و انا رديت عليه

القاضي : ؛ بخصوص منشور اخر يسيء للحج

المتهم : انا كنت اعطي افكار فقط و لم اسيء للحج

القاضي : بتاريخ 10 جانفي 2020 وجهت عبارة سؤال موجه للشيخ فركوس بخصوص سفينة نوح

المتهم : هذا المنشور قلته و ليس فيه استهزاء

الشيخ محمد عبدو و عشرات الائمة يقولون ذلك في تفسيرهم القصص القرآني ليست تاريخا

القاضي : بخصوص منشور يتعلق ب ثقافة البعير شافوها؟

المتهم : المنشور لا يذكر الرسول صلى الله عليه و سلم و الحديث الذي ذكره الشاكي انكره و الحديث ذكروه في الشكوى لا اقبله عندي مرفوض.

المتهم: بل اكثر من ذلك هذا الحديث لا يجوز نسبته للرسول الكريم كمختص لا اقبله و لست الوحيد عندي 70 حالة رفضو احاديث مسلم والبخاري

القاضي : منشور اخر

نشر في الفايسبوك بخصوص ماورد في سورة الفيل و ان المنشورات المذكورة و أخرى كثيرة استهزت بشعائر الدين و السنة النبوية الشريفة

المتهم: هذا منشور غير صحيح و هو مفترى و ليس لي .

القاضي : كمواطن جزائري هل المعلوم من الدين قابل للنقاش

المتهم: المادة 2 من الدستور تقول الاسلام دين الدولة

هذا شي معلوم في الدين

القاضي : هل في نظرك هذا يقبل النقاش؟

المتهم: كتب الفقه سيدتي الرئيسة فيها نقاش

القاضي : انا نتكلمك على معلوم من الدين

المتهم : هل يوجد اتفاق بين علماء الاسلام بخصوص الاتفاق على المعلوم من الدين وعند الحنابلة و المالكية ليس نفسه عند الصوفية

القاضي: المعلوم من الدين ثابت في القران و السنة لا نتكلم على المالكي و الحنفي هذه الوقائع فيها مساس ولا مفيهاش ؟؟؟

المتهم : كلشي واضح عند العامة وهو عبارة عن فكر مقابل للجدل سيدتي الرئيسة الرسول كان يجتهد و يامر الصحابة رضي الله عنهم اجتهدو من بعده و اختلفوا و المختصون يختلفون غي تفسير النصوص.

القاضي : يعني انت تنفي التهم المتابع بها

المتهم جاب الخير : نعم طبعا

المتهم: اعطي مثال بسيط المسلمون يتفقون على ان من ليس عقيدة الاسلام ليس بمسلم و يروحو للنار وانا عندي دليل ان الامير عبد القادر قال بان الجميع يخضع لرحمة الله

المتهم: سيدتي الرئيسة تم قرصنة صفحة الفتيسبوك الخاصة بي