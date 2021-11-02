محكمة سيدي امحمد: محاكمة والي الجلفة السابق قنفاف حمانة يوم 8 نوفمبر

برمجت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد محاكمة والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة بـ8 نوفمبر. بعدما تمت متابعته في قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير قانونية للغير .

كما ستكشف المحاكمة عن طريقة المنح العشوائي والغير القانوني لأراضي البايلك لرجال الأعمال بولاية الجلفة. والتي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

هذا و يتابع الوالي السابق للجلفة ڨنفاف حمانة بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. والتي تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة للغير وتبديد اموال عمومية وإستغلال النفوذ وإساءة إستغلال الوظيفة.

وللتذكير ڨنفاف حمانة سبق و أودع رهن الحبس المؤقت بتاريخ 18 مارس الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

إقرأ أيضا:

للإشارة أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد شهر مارس المنصرم بإيداع والي الجلفة السابق قنفاف حمانة الحبس المؤقت.

قرار إيداع المتهم حسبما علمته النهار جاء بعد تقديمه اليوم أمام الجهات القضائية المختصة للتحقيق معه في تهم ذات صلة بالفساد.

وأضافت ذات المصادر أن الوالي السابق للجلفة وجهت له تهم التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp