محكمة سيدي امحمد.. ملف عبد الغني هامل يفتح من جديد

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محكمة سيدي امحمد.. ملف عبد الغني هامل يفتح من جديد
بقلم نجيبة سماي

تفتح، صبيحة اليوم الأربعاء، محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية المدير العام الاسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل المتابع في قضايا الفساد.

ويتعلق الأمر بالممتلكات العقارية والمنقولة وتحويل عائداتها إلى الخارج والتي تورط فيها رفقة عائلته، إلى جانب مسؤولين وولاة سابقين ووزراء سابقين.

ووجهت للمتهمين تهم عديدة تتعلق بالاثراء غير مشروع و تبييض الاموال و تحريض الموظفيين العموميين على استغلال نفوذهم من اجل الحصول على منافع.

للتذكير فإن عبد الغني هامل متواجد رهن الحبس المؤقت بالحراش، رفقة 3 من ابنائه فيما استفادت إبنته من الإفراج وتم وضع زوجته تحت الرقابة القضائية.


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