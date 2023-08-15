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محكمة سيدي امحمد: مواجهة المتهمين في قضية وكالة النشر والاشهار

بقلم نجيبة سماي
محكمة سيدي امحمد: مواجهة المتهمين في قضية وكالة النشر والاشهار
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مثل امام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، عبد القادر خمري. المدير العام السابق بالوكالة الوطنية للاشهار للاستماع والتحقيق معه. في الموضوع في قضية الفساد التي طالت “الوكالة الوطنية للنشر والإشهار” على ان يتم احالة ملف القضية للمحاكمة في الاسابيع المقبلة.

ويتابع في ملف الحال عبد القادر خمري رفقة متهمين اخرين من بينهم  الشاعر لزهاري  لبتر. الذي كان يشغل  مدير المنشورات بالوكالة الوطنية  للاشهار و إطارين آخرين بالوكالة الوطنية  و متهمين اخرين .

وحسب ما تحصلت عليه النهار ان المتهمون في قضية الحال. سبق وان تم تبليغهم من طرف قاضي التحقيق الغرفة السابعة لدى القطب الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد بالخبرة القضائية.

و الجدير بالذكر  انه في اواخر شهر نوفمبر من سنة 2022  تم وضع عبد القادر خمري رفقة  الشاعر  لزهاري  لبتر. الذي كان يشغل  مدير المنشورات بالوكالة الوطنية  للاشهار تحت إجراء الرقابة القضائية.

فيما تم وضع إطارين آخرين بالوكالة الوطنية رهن الحبس المؤقت، بعد متابعتهم بابرام صفقات مخالفة  للتشريع  وتبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.

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